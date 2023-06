Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda osobního automobilu

KARLOVARSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění.

V sobotu 24. června letošního roku krátce před půl druhou hodinou ranní došlo v Karlových Varech v ulici Sokolovská k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že dvacetiletý řidič osobního automobilu značky BMW jedoucí směrem od Chebského mostu do ulice Dolní Kamenná zřejmě nepřizpůsobil rychlost a po projetí kruhového objezdu uvedl vozidlo do smyku a přejel vpravo mimo komunikaci. Následně měl narazit do betonového květináče, který byl po nárazu odmrštěn do jednoho z domů, který poškodil. Vlivem nárazu do květináče měl řidič s vozidlem přejet do protisměru, kde narazil do zaparkovaného vozidla značky Kia, které bylo odraženo do dalšího zaparkovaného vozidla značky Peugeot.

Pří dopravní nehodě utrpěla čtyřiadvacetiletá spolujezdkyně lehká zranění, se kterými byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 170 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro dvacetiletého řidiče.

nprap. Jan Bílek

26.6.2023

