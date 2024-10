Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní nehoda, několik zraněných

Chlebovice: Vozidlo narazilo do rodinného domu a začalo hořet

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly dnes, v sobotu, od zhruba 19 hodin v Chlebovicích na Frýdecko-Místecku. Mezi prvními, poskytující pomoc, byli také policisté aktuálně ve svém osobním volnu.

V uvedenou dobu jelo po silnici v Chlebovicích osobní vozidlo. Z dosud nezjištěných příčin sjelo mimo komunikaci, narazilo do plotu a následně do rodinného domu. Vozidlo začalo hořet. Shodou náhod byli poblíž i dva policisté ve svém volnu, rovněž tak další osoby. Jeden z policistů začal ihned hasicím přístrojem ze svého vozu hasit zahořené auto, přidal se i další svědek s větším přístrojem. Přítomným lidem se podařilo vytáhnout z auta jednoho muže, další tři byli mimo vozidlo již předtím. Oba policisté od počátku koordinovali záchranné práce na místě. Bylo zapotřebí krom jiného dostat všechny zraněné na bezpečné místo a současně jim bezodkladně poskytovat první pomoc. Všichni přítomní se na činnostech podíleli až do příjezdu zdravotníků a rovněž hasičů. Do péče zdravotníků byli předán čtyři zranění, jedná se o velmi mladé osoby. Na místo byli přivoláni interventi záchranných složek, rovněž tedy policejní krizový intervent.

Policisté zajišťovali v souvislosti s dopravní nehodou v místě a okolí bezpečný perimetr. Provedli na místě potřebnou dokumentaci. Veškerými okolnostmi kolize, včetně příčiny, rovněž tak děním, které nehodě předcházelo, se zabývají policisté dopravního inspektorátu Frýdek-Místek.

Výzva

Nehoda se stala v Chlebovicích v čase cca 19:05 hodin u kostela u křižovatky ulic Pod Kabáticí a K Rovni. Obracíme se na svědky, ať řidiče a osádky aut či pěší, kteří by mohli k nehodě poskytnout jakékoliv informace, včetně případných záznamů z palubních kamer, nechť kontaktují policisty na lince 158. Děkujeme.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 26. října 2024

