Dopravní nehoda nákladního vozidla

CHEBSKO – Naštěstí došlo jen k lehkému zranění.

V pondělí 15. listopadu letošního roku krátce před půl jedenáctou hodinnou dopolední došlo na pozemní komunikaci číslo I/21 u odbočky do obce Okrouhlá k dopravní nehodě nákladního vozidla převážející dřevní hmotu. K té mělo dojít tak, že sedmapadesátiletý řidič vozidla značky Iveco jedoucí ve směru z obce Dolní Žandov do Chebu měl sjet za pravý okraj vozovky. Při snaze vrátit jízdní soupravu na pozemní komunikaci vjel do protisměru, kde se následně převrátil na levý bok, přičemž se do příkopu vysypal náklad.



Při dopravní utrpěl sedmapadesátiletý muž lehká zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.



Po dopravní nehodě se řidič nákladního vozidla podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na 130 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jan Bílek

15.11.2022

