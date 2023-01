Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda nákladního vozidla

KARLOVARSKO – Pozemní komunikace byla několik hodin uzavřena.

Ve středu 12. ledna letošního roku krátce před půl pátou hodinnou odpolední došlo na pozemní komunikaci I/13 u Karlových Varů k dopravní nehodě nákladního automobilu značky DAF. K té mělo dojít tak, že sedmapadesátiletý řidič jedoucí ve směru od Ostrova do Sokolova u Karlových Varů zřejmě nepřizpůsobil rychlost, uvedl vozidlo do smyku a narazil do středových svodidel. Po nárazu se měl odrazit na pravou krajnici, kde poškodil pět polí protihlukové stěny a poté měl opět narazit do středových svodidel. Po dopravní nehodě z nákladního automobilu začaly unikat pohonné hmoty.

Po dopravní nehodě byla pozemní komunikace ve směru z Ostrova do Karlových Varů zcela uzavřena. Policisté na místě odkláněli dopravu na objízdnou trasu. Vzhledem ke složité dopravní situaci a samotné bezpečnosti byli řidiči osobních automobilů, kteří uvízli v koloně, postupně policisty navigováni a otáčeni do protisměru na objízdnou trasu. Policisté začali s otáčením osobních automobilů v koloně po provedených prvotních úkonech v místě dopravní nehody. Policisté zvolili postup otáčení vozidel od posledního automobilu v koloně, až k prvnímu vozidlu, které bylo nejblíže místu dopravní nehody, a to z důvodu zachování záchranářské uličky a bezpečnosti. Otáčení všech vozidel v koloně trvalo více jak dvě hodiny. Pozemní komunikace byla plně průjezdná krátce po jednadvacáté hodině.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Po dopravní nehodě se řidič podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 600 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro sedmapadesátiletého řidiče.

nprap. Jan Bílek

12.1.2023



