Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se naštěstí obešla bez vážnějšího zranění

BENEŠOVSKO - Řidič nákladního vozidla se pravděpodobně plně nevěnoval řízení

Dopravní policisté z Benešova šetří příčiny a okolnosti dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 24. června v Benešově. Osmačtyřicetiletý řidič nákladního vozidla se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a pravděpodobně dostatečně nesledoval situaci v silničním provozu. Následkem toho nerespektoval dopravní značení "Dej přednost v jízdě" vjel na hlavní komunikaci a levou částí svého vozidla narazil do pravých zadních dveří osobního automobilu, ve kterém cestovaly dvě osoby. Řidič osobního vozidla se snažil na celo situaci reagovat tak, aby nenarazil do zaparkovaného osobního vozidla, proto strhl řízení a následně se svým vozidlem narazil do zdi u domu.

Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k vážnému zranění, což je u dopravních nehod s nákladním vozidlem spíše vyjímkou.

Touto cestou bychom chtěli apelovat na všechny řidiče, aby se za jízdy vždy a plně věnovali řízení, protože i malá chvíle nepozornosti může změnit nebo velmi vážně poznamenat jejich další život nebo mít fatální následky.



por. Ing. Bc. barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

29. června 2021

