Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na železnici

J.Hradec – Senior s vozidlem vjel do dráhy vlaku.

Včerejšího dne 12. května v 10:25 hodin jel řidič ( r.1924) s osobním automobilem Renault Megane Scenic po místní komunikaci ve směru od silice I/34 do ulice Štítného v Nové Včelnici. Při jízdě se pravděpodobně náležitě nevěnoval řízení vozidla, nepočínal si zvlášť opatrně a nepřesvědčil se, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Vjel na nezabezpečený železniční přejezd P 9024 ve chvíli, kdy tudy projížděl osobní vlak a to ve směru od Obrataně na J. Hradec. Došlo ke střetu, kdy vlak narazil levou přední částí do levé zadní části osobního automobilu a odhodil jej mimo komunikaci za železniční přejezd na travnatou plochu. Při dopravní nehodě došlo zřejmě k lehkému zranění řidiče seniora, který byl vozidlem RLP převezen do nemocnice v J. Ke zranění jiných osob nedošlo. Ve vlaku v době dopravní nehody kromě strojvedoucího jelo pět cestujících a vlakvedoucí. Alkohol byl u řidiče i strojvedoucího vyloučen dechovou zkouškou hlídkou jindřichohradeckých policistů. Na osobním automobilu vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 50 000 korun. Na vlaku vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 45 000 korun. Dopravní nehodou se i nadále zabývají jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří po zadokumentování přestupkovou věc předají správnímu orgánu k projednání.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

13. května 2022

vytisknout e-mailem