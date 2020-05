Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda na Slánsku

KLADENSKO – Při dopravní nehodě byly zraněny dvě osoby.

Dnes 29. května 20220 po jedenácté hodině došlo k dopravní nehodě na pozemní komunikaci v obci Šlapánice na Slánsku.

Při dopravní nehodě se střetlo osobní vozidlo Škoda Fabia s přívěsem s dodávkovým vozidlem taktéž s přívěsem. Obě vozidla jela ve směru jízdy do Slaného. V osobním vozidle cestovala dvoučlenná posádka, která utrpěla zranění lehčího charakteru. Sedmapadesátiletý řidič i jeho devětadvacetiletý spolujezdec byli převezeni posádkou ZZS na vyšetření do slánské nemocnice. Řidič dodávkového vozidla ve věku dvaadvacet let nebyl zraněn a ve vozidle se nacházel sám. Policisté provedli u obou řidičů dechovou zkoušku a výsledky byly negativní.

Po dobu prvotního vyšetřování byla pozemní komunikace v těchto místech plně uzavřena.

Příčina dopravní nehody je nadále v šetření kladenského dopravního inspektorátu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. května 2020

