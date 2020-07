Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na silnici I/20

Strakonice - Ranní nehoda u Vodňan zpomalila provoz na velmi frekventované silnici.

Pár minut před šestou hodinou ráno přijal operační důstojník Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici I/20 nedaleko obce Vodňany, odbočka na Černěves. Ve směru České Budějovice – Písek jel řidič dodávkového vozidla tovární značky Fiat Ducato, kdy z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde havaroval do vzrostlého stromu. Na místo vyjeli všechny složky Integrovaného záchranného systému, kdy zjistili, že řidič je zaklíněn ve vozidle. Po vyproštění ho do zdravotnického zařízení transportovala letecké záchranná služba.

Provoz na komunikaci byl řízen kyvadlově. Okolnosti této havárie vyšetřují strakoničtí dopravní policisté, kteří přivítají informace, které mohou objasnit průběh nehody. Vaše svědectví přijmeme na Územním odboru Strakonice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plánkova 629, telefon 974 237 254, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

29. července 2020

