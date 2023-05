Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na Pražské třídě

České Budějovice - Pravděpodobný viník z místa incidentu odjel.

Dopravní policisté z dálničního oddělení Borek vyšetřují nehodu na českobudějovické Pražské třídě, v úseku mezi benzinovou čerpací stanicí AREX a obchodními domy, ke které došlo včera, tj. 11. května 2023 v 14:15 hod. V té době jel řidič motocyklu tovární značky Suzuki, tmavě šedé barvy, ve směru jízdy od křižovatky Kněžskodvorská ulice ke křižovatce Strakonická ulice, kdy mu z vedlejší ulice Kněžskodvorská vjel do jízdní dráhy dosud neznámý řidič blíže nezjištěného osobního vozidla. Motorkář, aby se vyhnul bočnímu střetu, intenzivně brzdil, poté spadl na levý bok a následně narazil do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia a odrazem do druhého vozidla tovární značky Opel Astra. Řidič osobního vozidla z místa dopravní nehody odjel směrem k centru.

Při pádu se muž na motorce zranil a o jeho ošetření se postarali přivolaní záchranáři.

V té souvislosti žádáme případné svědky, kteří místem projížděli a všimli si incidentu, eventuálně jej zaznamenali na své palubní kamery, aby nás kontaktovali na dálničním oddělení Borek, se sídlem v obci Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 900 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši pomoc.

12. května 2023

12. května 2023

