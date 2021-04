Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na Lidické třídě

České Budějovice - Řidič ujížděl policejní hlídce a pak havaroval.

Českobudějovičtí dopravní policisté od dnešních dopoledních hodin vyšetřují nehodu se zraněním na českobudějovické křižovatce ulici Lidická x L. M. Pařízka. Dle zjištěných skutečností pravděpodobně řidič (roč. 1983) osobního vozidla tovární značky Alfa Romeo při jízdě od obce Včelná na České Budějovice nereagoval na výzvu k zastavení a ujížděl do krajského města. V prostoru křižovatky Lidická x L. M. Pařízka se plně nevěnoval řízení a narazil do osobního tovární značky Volkswagen Golf. Poté narazil do vzrostlého stromu v ulici L. M. Pařízka. Vzhledem k tomu, že byl řidič ve vozidle zaklíněn, z vozu se začalo kouřit a dveře se nedali otevřít, přistoupili zasahující policisté k zákroku rozbití okénka, aby mohli zraněného řidiče včas vyprostit.

Poté ho předali do péče zdravotníků a hasiči případný požár vozidla lokalizovali.

Osádka druhého vozidla byla zkontrolována, naštěstí z nikdo z nich neutrpěl zranění.

Řidič alfy byl s lehkým zraněním převezen do zdravotnického zařízení, kde se podrobil testu na návykové látky s pozitivním výsledkem a následnému odběru biologického materiálu.

Policisté v této souvislosti budou prověřovat i to, že zajištěný muž má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a vozidlo nesplňuje technické náležitosti provozu na pozemních komunikacích.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

18. dubna 2021

Odkazy do noveho okna DN na Lidické x L. M. Pařízka 1. Detailní náhled DN na Lidické x L. M. Pařízka 2. Detailní náhled DN na Lidické x L. M. Pařízka 3. Detailní náhled

vytisknout e-mailem