Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na dálnici D6 u Sokolova

SOKOLOVSKO – Spolujezdec utrpěl vážná zranění.

Ve čtvrtek 16. září letošního roku došlo před sedmou hodinnou ranní na dálnici D6, konkrétně poblíž Sokolova, k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že pětatřicetiletá řidička osobního vozidla značky Renault, jedoucího ve směru ze Sokolova na Cheb, zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy mokré pozemní komunikaci a v pravotočivé zatáčce uvedla vozidlo do smyku. Následně měla přední částí automobilu narazit do pravé zadní části vozidla značky Opel, které jelo v totožném směru. Automobil značky Opel byl po nárazu odražen do středových svodidel. Vozidlo značky Renault bylo po střetu odraženo mimo silnici, kde narazilo do odvodňovacího příkopu, poté se mělo několikrát převrátit kolem své osy, poničit oplocení a nakonec skončit na střeše mimo pozemní komunikaci.



Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyř osob. Třicetiletý spolujezdec z osobního automobilu značky Renault utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice v Plzni. Pětatřicetiletá řidička, devětatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Opel i jeho osmapadesátiletý spolujezdec utrpěli naštěstí jen lehká zranění.



Oba řidiči se následně podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 170 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 9. 2021

vytisknout e-mailem