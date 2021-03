Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na dálnici D6

CHEBSKO – Při nehodě naštěstí nedošlo k vážnému zranění.

Ve středu 24. března letošního roku došlo v brzkých ranních hodinách na dálnici D6 poblíž Kynšperka nad Ohří k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda, jedoucího z Kynšperka nad Ohří směrem na Cheb, zřejmě z důvodu mikropsánku nedodržel bezpečnostní vzdálenost za vozidlem značky Renault. Následně měl narazit do zadní části tohoto vozidla, které bylo odhozeno do středových svodidel, od kterých se odrazilo zpět do vozovky a zůstalo stát otočené v protisměru. Při této dopravní nehodě došlo k lehkému zranění devětatřicetiletého řidiče značky Renault, který byl odvezen k ošetření do nemocnice.



Oba řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 310 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.



PREVENCE:

Mikrospánek trvá pouhé tři až patnáct vteřin, přesto může mít fatální následky, zvláště pokud potká řidiče za volantem. Mikrospánku předchází zvýšená únava, která se může projevovat pomalejšími reakcemi, rozmazaným viděním, zhoršenou orientací, náladovostí nebo poklesem výkonnosti. Pokud na sobě pozorujete tyto příznaky, je lepší zastavit např. na kávu nebo na krátký odpočinek. Nehody se nejčastěji dějí jen pár kilometrů od domova, kdy si řidiči říkají, že "už to dojedou". Příčinou je nejčastěji nedostatečný odpočinek před samotnou jízdou. Může ho ale také způsobit stres, nekvalitní spánek nebo např. užívání léků. Mikrospánek řidiče nejčastěji přepadne v noci nebo pozdě odpoledne, kdy se vrací unavení z práce. Rizikovou skupinu představují především mladí muži, lidé pracující na směny nebo více než 60 hodin týdně, profesionální řidiči a lidé, kteří trpí poruchou spánku. Postihnout však může každého, kdo sedne za volant unavený. Pokud začínáte zívat, zesilte si v autě rádio, otevřete si okno a osvěžte se čerstvým vzduchem. A hlavně na nejbližším odpočívadle zastavte. Krátké protažení vám prokrví končetiny i mozek a nastartuje na další cestu.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 3. 2021

