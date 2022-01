Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na dálnici D6

SOKOLOVSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V pátek 21. ledna letošního roku došlo krátce před 18. hodinou na dálnici D6, konkrétně poblíž sjezdu na Loket, k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že šedesátiletý řidič osobního automobilu značky Alfa Romeo, jedoucí ve směru ze Sokolova na Karlovy Vary, zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla zasněžené pozemní komunikaci. Následně se měl rychlým manévrem vyhnout v levém jízdním pruhu stojícímu vozidlu značky Toyota, ovšem po stržení řízení měl narazit do projíždějícího automobilu značky Fiat. Po tomto střetu se mělo vozidlo značky Alfa Romeo odrazit a narazit do automobilu značky Toyota a poté znovu i do vozidla značky Fiat.

Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.



Všichni řidiči se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.



Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku 60 tisíc korun.



Dálnice byla ve směru na Karlovy Vary po dobu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena. Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.



Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, šedesátiletému řidiči automobilu značky Alfa Romeo.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 1. 2022

