Dopravní nehoda na dálnici D6

SOKOLOVSKO – Dopravní nehoda si naštěstí vyžádala jen jedno lehké zranění.



Ve čtvrtek 27. ledna krátce po páté hodině odpolední došlo na dálnici D6 mezi Sokolovem a Chebem k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že třiatřicetiletý cizinec řídil osobní automobil Volkswagen na dálnici D6 ve směru ze Sokolova na Cheb. Při předjíždění vozidla Toyota, které řídila dvaašedesátiletá řidička, zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, uvedl automobil do smyku a následně narazil do vozidla Toyota jedoucí v pravém pruhu. Po nárazu byl osobní automobil Toyota odražen vpravo mimo komunikaci, kde narazil do travnatého svahu. Poté se vozidlo převrátilo přes střechu zpět na kola. Vozidlo Volkswagen po střetu narazilo do středových svodidel.

Po dobu vyšetřování dopravní nehody byla dálnice zcela uzavřena.

Při nehodě došlo naštěstí pouze k lehkému zranění dvaašedesátileté řidičky, která byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena k ošetření do nemocnice.

Řidiči obou vozidel se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku kolem 30 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

28. 1. 2022

