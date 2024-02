Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na dálnici D6

SOKOLOVSKO – Došlo ke zranění jedné osoby.

V pondělí 5. února letošního roku krátce před dvanáctou hodinou došlo na dálnici D6 k dopravní nehodě nákladního a osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že si sedmačtyřicetiletá řidička nákladní soupravy jedoucí ve směru z Karlových Varů do Sokolova, za sjezdem do obce Loket, měla všimnout při pravém kraji komunikace odstaveného vozidla značky Volkswagen. Následně chtěla přejet do levého jízdního pruhu, aby se vozidlu mohla vyhnout, přičemž se zřejmě lekla vozidla, které jí již předjíždělo. Poté přejela zpět do pravého jízdního pruhu, kde narazila do odstaveného osobního automobilu, u kterého šestadvacetiletý řidič na straně spolujezdce měnil poškozenou pneumatiku.

Při dopravní nehodě utrpěl šestadvacetiletý muž zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 150 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

6.2.2024

