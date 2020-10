Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravní nehoda na D35

OLOMOUCKO - Jedno zranění a škoda ze předběžně 160 000 korun

V pondělí 5. 10. 2020, krátce po sedmnácté hodině, vyjížděli policisté dopravního inspektorátu Olomouc k dopravní nehodě dvou vozidel, která se stala na 240,549 km dálnice D35, před kruhovým objezdem, ve směru od Mohelnice na Olomouc. Z prozatím přesně nezjištěných příčin se zde střetlo nákladní vozidlo Mercedes-Benz, řízené 41letým řidičem, které jelo v levém jízdním pruhu, s osobním vozidlem Škoda Fabia, které řídil 59letý řidič, jel před nákladním vozidlem, ve stejném jízdním pruhu, a měl zastavovat z důvodu hustoty provozu (tvořící se kolony). Nákladní vozidlo zezadu narazilo do osobního vozidla. Následkem nárazu bylo osobní vozidlo odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde narazilo do svodidel a poté se odrazilo zpět do levého jízdního pruhu. Při nehodě došlo ke zranění řidiče osobního vozidla, který skončil v péči zdravotnické záchranné služby a byl převezen do nemocničního zařízení. Alkohol byl u řidiče nákladního vozidla vyloučen orientační dechovou zkouškou, u řidiče osobního vozidla byl nařízen odběr krve. Celková hmotná škoda je v současné době odhadována na předběžně 160 000 korun. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, jsou nadále v šetření.

6. října 2020

por. Mgr. Irena Urbánková

