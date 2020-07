Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda na BČS

Jindřichův Hradec - Kuriozní nehoda nákladních vozidel se naštěstí obešla bez těžkých následků.

Neobvyklou dopravní nehodu na benzinové čerpací stanici vyšetřují dopravní policisté Územního odboru Jindřichův Hradec.

V 09:45 hod. jel řidič nákladního automobilu tovární značky MAN po silnici I/34 od kruhového objezdu v Jindřichově Hradci na České Budějovice, kdy se vyhýbal protijedoucímu vozidlu Zdravotnické záchranné služby, přičemž pravděpodobně přehlédl při předjíždění druhé nákladní vozidlo tovární značky Mercedes a bočně do něj narazil. Poté obě vozidla skončila na boku a vjela do prostoru benzinové čerpací stanice, kde jedno z vozidel narazilo do reklamního poutače, stojan čerpadla a stojícího nákladní vozidla s návěsem tovární značky Scania. Jen velkým štěstím nedošlo k vážnému zranění řidičů – oba lehce zraněni, ani muže, který tankoval motorovou naftu do stojící nákladního vozidla.

Vlivem nárazu do stojanu a sloupu došlo k poškození střechy benzínky, kdy byla předběžně vyčíslená škoda stanovena na více jak 1 milion korun.

Z důvodu poškození je provoz na benzínové čerpací stanici uzavřen.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

29. července 2020

