Dopravní nehoda motorkáře

SKOČICE – Řidič osobního vozidla nedal přednost při odbočování motorkáři a ten havaroval.

Dopravní policisté Plzeň - venkov šetří dopravní nehodu, ke které došlo dne 7. června letošního roku v obci Skočice. Řidič osobního vozidla Dacia Duster, který jel směrem od Přeštic, při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci, přehlédl protijedoucího motocyklistu a vjel do jeho jízdní dráhy. Motocyklista, v reakci na uvedenou situaci, začal prudce brzdit, motocykl uvedl do smyku a následně s ním padl na levý bok. Ke střetu vozidel nedošlo. Motocyklista utrpěl zranění, s kterým byl převezen do nemocnice k lékařskému ošetření. Alkohol byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. Nehodou se policisté i nadále zabývají.



por. Ing. Eva Červenková

8. června 2021

