Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda motocyklu

KARLOVARSKO – Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku.

Karlovarští dopravní policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky sedmadvacetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž měl v sobotu 10. srpna letošního roku krátce po půlnoci v obci Jenišov na Karlovarsku řídit motocykl značky KTM. Při průjezdu levotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost, narazil do obrubníku, najel na chodník a převrátil se na bok. Motocykl ale dále pokračoval v jízdě a přejel do protisměru, vjel na chodník a následně narazil do betonové zdi rodinného domu. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Při dopravní nehodě utrpěl sedmadvacetiletý řidič zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,32 promile.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 10 tisíc korun.

V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

20.8.2024

