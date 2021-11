Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda mezi nákladním a osobním vozidlem

SOKOLOVSKO – Dívka byla letecky transportována do nemocnice.

Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 došlo v Sokolově krátce před osmou hodinou ranní k dopravní nehodě. Řidič nákladního automobilu ve věku 44 let měl jet po silnici v Sokolově ulici Citická. Při odbočování vlevo zřejmě nedal přednost protijedoucímu vozidlu značky Renault, které jelo ve směru od obce Citice. V důsledku toho došlo ke střetu, kdy vozidlo značky Renault bylo vlivem nárazu odraženo vlevo mimo komunikaci a následně mělo narazit do ocelových svodidel. Řidič tohoto vozidla ve věku 55 let utrpěl zranění, se kterými byl převezen k ošetření do nemocnice. Jeho nezletilá spolujezdkyně byla na místě ošetřena a poté letecky transportována do nemocnice. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 85 tisíc korun. Silnice byla po dobu přistání vrtulníku uzavřena. Policisté s oběma řidiči provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla negativně. Případ je nadále v šetření policistů.

kpt. Bc. Zuzana Týřová

26. 11. 2021

