Dopravní nehoda bohužel skončila tragicky pro motocyklistu

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Okolnostmi a přesnou příčinou se zabývají kriminalisté.

V pondělí 9. května, po deváté hodině ranní, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně záchranářského vrtulníku, k dopravní nehodě motocyklisty, k níž došlo ve Středoklukách. Vrtulník odlétal prázdný zpět na základnu.

Podle dosavadního šetření jel 31letý motocyklista po hlavní silnici, ulicí Kladenská, ve směru od Tuchoměřic, přičemž do křižovatky, z vedlejší komunikace, vjel 37letý řidič dodávky Ford Tranzit, který jedoucímu motorkáři pravděpodobně nedal přednost. Motocyklista se snažil střetu zabránit tím, že strhl řízení vlevo, poté narazil do zaparkovaného osobního vozidla a následně do zdi kamenného oplocení. Ke střetu s dodávkou nedošlo.

Při dopravní nehodě bohužel mladý řidič motorky utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl.

Okolnostmi a příčinou této tragické nehody se zabývají kriminalisté, kteří u zemřelého nařídili soudní pitvu pro přesné zjištění příčiny smrti.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

9. května 2022

