Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní nehoda auta a cyklisty

RYCHNOVSKO - Cyklista byl letecky transportován do nemocnice.

Ve čtvrtek 10.9. v půl šesté odpoledne se v katastru obce Týniště nad Orlicí stala nehoda osobního auta a cyklisty. Muž na kole vyjíždějící z vedlejší silnice od Křivic pravděpodobně nedal přednost vozidlu značky Dacia Logan jedoucímu po hlavní komunikaci od Týniště n/o k obci Přepychy a došlo ke střetu. Cyklista, muž ve věku 72 let byl letecky transportován do nemocnice. Nikdo jiný zranění neutrpěl. Alkohol byl u řidiče dacie vyloučen dechovou zkouškou. U cyklisty byl z důvodu zranění nařízen odběr krve.

Policisté, kteří nehodu nadále vyšetřují, odhadli na autě škodu na 50 tisíc a na kole 1 tisíc korun.

por. Iva Kormošová

11.9.2020, 9.30

