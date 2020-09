Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda

KUTNOHORSKO – Zraněný chodec byl převezen do nemocnice.

V pondělí 14. září 2020 před čtrnáctou hodinou, řídila dvaačtyřicetiletá žena vozidlo značky Ford ulicí Třída Osvobození ve Zruči nad Sázavou. Dle svého vyjádření se řidička plně nevěnovala řízení vozidla, v důsledku čehož přední částí narazila do zadní části zpomalujícího osobního automobilu značky Suzuki. Vozidlo Suzuki v tu chvíli na uvedeném místě dávalo přednost na přechodu pro chodce přecházejícímu chodci.

V důsledku výše popsaného došlo k odražení vozidla Suzuki do prostoru přechodu, kde přední částí narazilo do těla chodce, který po střetu zůstal ležet na povrchu vozovky. Zraněný chodec byl následně převezen do nemocnice k ošetření.

Ovlivněné alkoholem bylo u řidičů vyloučeno dechovou zkouškou provedenou hlídkou vlašimských policistů. U chodce byla orientačním vyšetřením zjištěna hodnota 0,24 promile alkoholu v dechu. Příčiny, okolnosti a míra zavinění této nehody je v šetření.

15. září 2020

