Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda

BEROUNSKO – Neznámý řidič.

K dopravní nehodě došlo v době od 17. června 2019 16:00 hodin do 17. června 2019 17:10 hodin, kde jel neznámý řidič po místní komunikaci před budovou České spořitelny v obci Hořovice, okr. Beroun. Zde narazil do levé strany zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia. Neznámý řidič po dopravní nehodě neprokázal s druhým účastníkem svoji totožnost, nesdělil údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nesepsal společný záznam pro pojišťovnu tak, jak mu to za povinnost ukládá zákon a z místa dopravní nehody ujel. V souvislosti s dopravní nehodou nebylo hlášeno žádné zranění osob. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10.000,-Kč.

Po neznámém řidiči a jeho vozidle pátrají dopravní policisté, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 602 474 382.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

19. června 2019

