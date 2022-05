Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní nehoda

Novojičínsko: Řidička vjela do protisměru, došlo ke střetu

Dnes, v sobotu 14. května, došlo před desátou hodinou na silnici R48 (hlavní tah z Nového Jičína do Frýdku-Místku a dále do Českého Těšína) k dopravní nehodě. Řidička (ročník 1969) osobního vozidla značky Seat jedoucí ve směru od Hranic na Moravě na Nový Jičín z dosud nezjištěných příčin vjela v místě zúžení komunikace (na kilometru 8.5 v katastru Dubu) do protisměru a čelně se střetla s osobním vozidlem značky Škoda, které řídila také žena (ročník 1963). U této byl výsledek provedené orientační dechové zkoušky negativní, u druhé paní bude proveden odběr krve. Obě byly předány se zraněním nebo podezřením na zranění zdravotníkům.

Frekventovaná silnice musela být na dobu nezbytně nutnou uzavřena v obou směrech. Policisté provedli na místě dokumentaci, současně zajišťovali odklon dopravy. Vzhledem k místu nehody se na usměrňování provozu podíleli jak policisté z dopravního inspektorátu Nový Jičín, tak kolegové z Olomouckého kraje. Komunikace byla po odstranění následků nehody zhruba po více než hodině plně zprůjezdněna. Novojičínští policisté se i nadále nehodovým dějem zabývají.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 14. května 2022

