Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní nehoda

Č. Těšín: Vozidlo narazilo do jiného auta, do oplocení domu a stromu

Dnes v ranních hodinách (kolem půl páté) v Českém Těšíně měl 21letý muž řídit osobní motorové vozidlo zn. Renault Trafic. Při jízdě po místní komunikaci měl narazit do zaparkovaného vozidla a poté přejet mimo komunikaci na chodník, kde narazil do oplocení pozemku domu. Automobil byl následně odhozen na travnatý pás, kde narazil do stromu. Nehoda se obešla bez zranění osob.

Policisté provedli u řidiče orientační dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní - přístroj vykázal hodnotu přes dvě promile alkoholu v dechu. Muž, kterému policisté zadrželi řidičský průkaz, byl převezen na protialkoholní stanici k vystřízlivění. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 130 000 korun.

Policisté dopravního inspektorátu územního odboru Karviná učinili na místě nezbytnou dokumentaci a okolnostmi této dopravní nehody se i nadále zabývají.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 5. srpna 2021

