Dopravní nehoda

Kutnohorsko – Vozidlo se čelně střetlo se vzrostlým stromem.

Dopravní policisté šetří nehodu osobního vozidla, ke kterému došlo dne 8. dubna 2021 ve čtvrt na devět večer. Devětašedesátiletá žena řídila osobní motorové vozidlo značky Škoda Fabia na silnici číslo II/125 mezi obcemi Malejovice ve směru jízdy na obec Nechyba.

Při řízení se řidička nechovala ohleduplně a ukázněně, své chování nepřizpůsobila situaci v provozu a nevěnovala se řízení vozidla. Při otevírání levého předního okénka s vozidlem sjela do pravého silničního příkopu, kde se Fabia čelně střetla se vzrostlým stromem. Alkohol policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě utrpěla řidička lehké zranění a byla převezena RZS do nemocnice, kde byla ošetřena a po ošetření byla z nemocnice propuštěna do domácího léčení.

Policisté prohlídli osobní automobil a zadrželi osvědčení o registraci vozidla, pro závady podle § 4a odst. 1 písm. c) a § 4a odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 82/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb. o technických silničních kontrolách. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Příčiny, okolnosti a míra zavinění této nehody je v šetření dopravních policistů.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

7. dubna 2021

