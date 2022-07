Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní nehoda

Bruntálsko: Řidič narazil do sloupu elektrického vedení

Včera, v pátek 8. července 2022, kolem 16:30 hodin řídil 49letý muž osobní vozidlo po silnici I/45 ve směru od Krnova do Bruntálu. Dle dosud zjištěných informací vyjel v obci Zátor, po projetí levotočivé zatáčky, mimo komunikaci a narazil do směrového sloupku a poté do sloupu elektrického vedení. Sloup následně na vozidlo spadl. Řidič utrpěl zranění a byl předán zdravotníkům.

Výsledek provedené orientační dechové zkoušky u řidiče byl negativní. Předběžná hmotná škoda na vozidle, sloupu i směrovém sloupku přesahuje v součtu 100 000 korun.

Policisté po dobu nezbytně nutnou uzavřeli komunikaci a prováděli odklon dopravy. Postupně provoz obnovili jednosměrně a po ukončení záchranných a dokumentačních prací mohli řidiči místem projíždět bez omezení.

Bruntálští policisté zadokumentovali informace a skutečnosti související s dopravní nehodou, nehodovým dějem se i nadále zabývají.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 9. července 2022

