Dopravní nehoda

RYBNICE - Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu komunikace a došlo k tragické dopravní nehodě.

Dnešního dne krátce po šesté hodině ranní došlo k tragické dopravní nehodě na silnici I/27 na začátku obce Rybnice.

Z dosavadního šetření vyplývá, že ve směru od Plzně jel řidič (ročník 1975) s vozidlem Škoda Octavia, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, na mokré vozovce při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení a vozidlo uvedl do smyku. Následně vyjel do protisměru, kde se střetl s vozidlem tovární značky Hyundai, které řídil 33letý muž. Při nehodě došlo ke zranění obou řidičů a dvou spolujedoucích z vozidla Škoda Octavia, kdy jeden z nich (ročník 1964) utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Všichni zranění byli převezeni k ošetření záchrannou službou do nemocnice. Poslední cestující z vozidla Škoda Octavia vyvázl bez zranění. Požití alkoholu bylo u obou řidičů na místě vyloučeno dechovou zkouškou. Vzniklou škodu policisté odhadli na 200 tisíc korun. Nehodou se nyní zabývají kriminalisté z Územního odboru Plzeň – venkov. V současné době je silnice v obou směrech plně průjezdná.



por. Ing. Eva červenková

14. května 2021

