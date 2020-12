Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehoda

PLZEŇ - Dnes ráno došlo k dopravní nehodě, střetu osobního motorového vozidla s pevnou překážkou v obci Malesice. Na místo vyjely všechny záchranné složky. Příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření.

Dne krátce po sedmé hodině ráno došlo k dopravní nehodě, střetu osobního motorového vozidla tovární značky Citroen Xsara 71letého řidiče, který jel po vozovce ulice Malesická náves v obci Malesice s pevnou překážkou. Na místo vyjely všechny záchranné složky IZS. V blízkosti mostku a ulice U Potoka, z dosud nezjištěných příčin, vyjel s vozem vlevo mimo vozovku na chodník a následně havaroval do zdi domu a dále do zábradlí mostku. Při nehodě řidič utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařskou pomoc. Z místa následně v péči záchranářů transportován do zdravotnického zařízení. Dechovou zkoušku u řidiče nebylo možné na místě provést kvůli jeho zranění. Z tohoto důvodu bylo ve zdravotnickém zařízení zažádáno o odběr krve u řidiče. Plzeňští dopravní policisté dopravní nehodu v současné době ohledávají a zjišťují veškeré poznatky. Příčina a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Z důvodu monitorování místa dopravní nehody dronem, dojde k uzavření komunikace na dobu cca 15 minut. Z tohoto důvodu žádáme řidiče, aby v případě možnosti využili náhradní objízdnou trasu.

nprap. Veronika Hokrová

9. prosince 2020

