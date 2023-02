Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dopravní nehoda

Opavsko: Řidič přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucími vozy

Dnes odpoledne, kolem 14:40 hodin, došlo na frekventované silnici č. I/57 mezi Opavou a Krnovem ke střetu tří vozidel. Řidič osobního vozidla značky Mazda, jedoucí z Neplachovic do Opavy, měl z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru a narazit do protijedoucího dodávkové vozidla značky Mercedes (převážející automobil). Mazda poté narazila ještě do dalšího automobilu (také značky Mazda), který jel v protisměru za dodávkou.

Co se týká zranění, žena z protijedoucí mazdy byla předána zdravotníkům a letecky transportována do nemocnice. Zdravotníci si převzali také dvě děti z tohoto auta a řidiče, rovněž řidiče podezřelého ze zavinění nehody, stejně tak řidiče dodávky (oba byli ve vozidlech sami). Výsledek provedené orientační dechové zkoušky byl u všech řidičů negativní.

Po nehodě byla komunikace v místě zcela uzavřena a policisté odkláněli a korigovali dopravu po objízdných trasách. Postupně bylo možné zprůjezdnit jeden směr, před 18. hodinou pak směry oba. Policisté provedli na místě dokumentaci a i nadále se zabývají nehodovým dějem.

Výzva

V souvislosti s touto dopravní nehodou se obracíme na řidiče, kteří by mohli mít nehodový děj (nebo dění úzce související s ním) zachycen na palubní kameře, nechť policistům záznam poskytnou. Policisté rovněž uvítají jakékoliv informace k nehodě od osádek vozidel a dalších osob v místě se případně nacházejících. Kontaktujte prosím policisty dopravního inspektorátu Opava, telefon 735 788 950. Lze samozřejmě využít také bezplatnou policejní linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 16. února 2023

