Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní kontroly odhalily protiprávní jednání řidičů

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté z dálničního oddělení Svojkovice odhalili během silničních kontrol řidiče, kteří se dopustili protiprávního jednání v dopravě.

Kvalita našich silnic závisí i na přetíženosti vozidel. Policisté z dálničního oddělení Svojkovice v minulém týdnu provedli několik desítek silničních kontrol, přičemž se zaměřili i na nákladní vozidla, zda nejezdí na silnici přetížené a tím je neničí. Společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu během uplynulého víkendu rozložili váhy na odstavném parkovišti při dálnici D5 a takto zkontrolovali téměř dvě desítky nákladních vozidel. Každý zastavený nákladní vůz byl podroben kontrole, přičemž musel přejet přes mobilní váhy. Celkem 7 řidičů jelo s přetíženým vozem, a to v rozmezí od 500 kg do 1 000 kg. Z toho ve čtyřech případech se jednalo o řidiče cizince. Policisté ve všech případech, kde řídili vůz cizinci, uložili řidičům kauci za celkem 28 000 korun. K takovému opatření policisté přistupují právě při řešení přestupků v dopravě ze strany cizinců. Za zjištěné přestupky policisté řidičům na místě uložili v příkazním řízení na místě pokuty za celkem 22 tisíc korun. Navíc u jednoho z vozidel digitální přístroje naměřily celkovou váhu jinak 3,5 tunového vozu 6,5 tuny. Policisté 22letému řidiči další jízdu zakázali a uložili mu na místě pokutu v příkazním řízení ve výši 10 000 korun. Provozovatele přetížených automobilů dále oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Všem hříšníkům pak policisté další jízdu zakázali, a to do doby, než došlo k přeložení nákladu.

V rámci silničního dohledu na dálnici D5 dálniční policisté zastavili a kontrolovali na 60. km dálnice D5 směr Rozvadov 30letého řidiče osobního vozidla se zapojeným vlekem. Během silniční kontroly zjistili, že cizinec nemá příslušné řidičské oprávnění, aby mohl řídit osobní vozidlo se zapojeným vlekem. Policisté řidiči další jízdu s vozem zakázali, zadrželi mu řidičský průkaz, registrační značky z vozidla a uložili mu kauci ve výši 30 tisíc korun. Zjištěný přestupek řidiče policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Po zaplacení kauce byly cizinci registrační značky vráceny, ale v další jízdě již pokračoval jeho spolujezdec, který měl všechny doklady potřebné pro řízení a provoz jízdní soupravy v pořádku.

I řidiči mohou přispět jistou měrou k bezpečnosti na silnicích. Respektujme a dodržujme pravidla a neriskujme životy vlastní či jiných. Dálniční policisté budou i nadále v podobných kontrolách pokračovat.

nprap. Veronika Hokrová, DiS

