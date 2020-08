Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní informace - omezení v dopravě

PLZEŇ - Z důvodu výstavby " Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská" - napojení přeložky na silnici III/180 50 dojde k úplné uzavírce ulice V Radčicích. Uzavírka je platná od dnešního dne do 4. října 2020. Provoz je veden objízdnou trasou.

Výstavba " Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská" - napojení přeložky na silnici III/180 50 s sebou přinese i omezení v dopravě a dojde k úplné uzavírce ulice V Radčicích, a to v termínu od 24. 8. 2020 do 4. října 2020. Jedná se o 300 metrový úsek od objektu malé vodní elektrárny v Radčicích směrem do Plzně. S výjimkou průjezdu vozidel stavby, BUS a IZS.

Provoz je veden náhradní objízdnou trasou ulicemi: Skvrňanská, Vejprnická, Křimická, Chebská, Prvomájová, Křimické nám., Zámecká.

Policisté žádají řidiče, aby respektovali daná přechodná dopravní značení a po objízdné trase jezdili s maximální ohleduplností.

nprap. Veronika Hokrová

24. srpna 2020

