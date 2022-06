Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní informace

PLZEŇ - Pokračující a aktuální uzavírky komunikací.

Na některých plzeňských komunikacích dojde k omezení provozu z důvodů plánovaných oprav, rekonstrukcí či výstavby.

Plánovaná uzavírka komunikace Karlovarské ulice v termínu 2.7.2022 od 18 hod. – 3.7.2022 do 06 hod., a to z důvodu opravy panelů u přípojky detenční nádrže, která se protahuje o 2 měsíce.

V měsíci červenci a srpnu 2022 začínají stavby na tramvajové trati na ulici Klatovské.

V ulici Koterovské dojde k rekonstrukci tramvajové trati a povrchu v době od 1.6. - 31.8.2022, a to v úseku od okružní křižovatky Generála Piky po Slovanskou alej.

V současné době se provádí výstavba okružní křižovatky Tyršův most + úprava a pokládka povrhu, a to v ul. Edvarda Beneše, plánováno do 30.10.2022.

V době od 25.7. do 31.8.2022, II/605 ulice Chebská (Křimice) - bude jeden jízdní pruh řízen pomocí SSZ z důvodu připojování Městského okruhu.

V měsíci červenci 2022 až do srpna 2024 dojde k rekonstrukci ulice Červenohrádecká, a to postupně od Doubravky na Červený Hrádek, stavba je plánována na 2 roky.

V ulici Na Chmelnicích již probíhá výstavba okružní křižovatky a dále pak připojení na Městský okruh, v době od 6.6. - 31.7.2022, průjezd vozidel na SSZ.

Dále je připraveno k rekonstrukci - okružní křižovatka u Olympie, úprava okružní křižovatky Makro směr Regensburská ulice a v půli měsíce srpna 2022 dojde k opravě povrchu vozovky ulice Rokycanská ve směru do centra města.

nprap. Veronika Hokrová

23. června 2022

