Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní informace

PLZEŇ - V době od 19. do 20. července dojde k vypnutí světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Plaská a Studentská. Důvodem jsou plánované práce na celkovém zapojení světel a opětovného uvedení do provozu.

Z důvodu realizace celkového zapojení světelného signalizačního zařízení pro všechny směry jízdy dojde na křižovatce ulic Plaská a Studentská k vypnutí světel dne 19. června 2021 od 18 hodin večer. Opětovné zapojení světel do provozu bude soustředěno do ranních hodin dne 20. června 2021, kdy by již měla být křižovatka řízená světelnými signály ve finální podobě a s průjezdností všemi směry.

nprap. Veronika Hokrová

2. července 2021

