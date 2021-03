Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní informace

PLZEŇ - Z důvodů pracovních činností dojde k uzavírce části silnice III/605 ulice Chebské.

V souvislosti s realizací stavebních činností na "Městském okruhu úseku Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni" dojde k uzavírce silnice III/605 ulice Chebské, a to v úseku od ulice Regensburské k ulici K rozvodně. Jedná se o termín od 29. dubna 2021 od 12 hodin do 3. května 2021 do 05 hodin.

V případě změn je plánován náhradní termín uzavírky komunikace na dobu od 13. května 2021 od 12 hodin do 17. května 2021 do 05 hodin.

Policisté žádají všechny řidiče, aby respektovali daná dopravní značení a v případě potřeby využívali náhradní objízdnou trasu (viz. foto).

nprap. Veronika Hokrová

30. dubna 2021

