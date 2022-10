Dopravní informace

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PLZEŇ - Z důvodu plánované rekonstrukce přejezdu kolejiště tramvajového pásu na křižovatce ulic Vejprnická a Křimická dojde k částečnému omezení provozu v dopravě. Policisté budou situaci v provozu po celou dobu plánované rekonstrukce aktivně monitorovat.

V době od 31. října – do 4. listopadu 2022 dojde k omezení provozu v dopravě na křižovatce ulic Vejprnická, Křimická. Na uvedené křižovatce nebude možné odbočit vlevo do centra města z ulice Křimické. Provoz bude odkloněn vpravo a následně bude možné přes tramvajový pás přejet na ulici Vejprnická ve směru do centra.

Nákladní doprava bude odkloněna z Křimic po Regensburské ulici na okružní křižovatku u Makra a poté po silnici č. I/26.

Doprava z centra města ve směru na Křimice a na Vejprnice bude omezena částečně - ve směru na Vejprnice bude možné jet pouze jedním jízdním pruhem. Na uvedené křižovatce bude možné odbočit směrem na Křimice bez omezení. Z ulice Vejprnické nebude možné odbočit na dané křižovatce vlevo do ulice Křimické.

Po dobu plánované rekonstrukce budou policisté místo aktivně monitorovat a v případě potřeby převezmou regulaci provozu na dané křižovatce do svých rukou.

Policisté žádají řidiče, aby respektovali daná dopravní značení, jezdili místem s největší opatrností a všichni účastníci provozu, aby byli k sobě maximálně ohleduplní.

nprap. Veronika Hokrová

27. října 2022

