Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní akce zaměřená na motorkáře

KRAJ - Od 3. do 5. května věnovali policisté pozornost především motorkářům

Od pátku do neděle ve dnech 3. do 5. června 2022 probíhala po celém území České republiky dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motocyklisty. Středočeští policisté se také do akce zapojili a pozornost věnovali motorkářům, ale i řidičům motorových vozidel.

Hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na našich silnicích.

Tato akce byla primárně zaměřená na dodržování povinností motorkářů v silničním provozu, a to zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motocyklu a například používání ochranné helmy. Policisté se ale nezaměřili pouze na motorkáře, ale samozřejmě na všechny účastníky silničního provozu. Pozornost věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo ve Středočeském kraji zapojeno celkem 342 policistů, kteří zkontrolovali 2708 vozidel a motocyklů. Celkem zjistili 494 přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou, 18 přestupků se dopustili právě motorkáři. Dohromady 130 řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost, 13 řidičů před jízdou požilo alkohol a 3 řidiči užili jiné návykové látky.

Cílem dopravně bezpečnostních není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto v nich budeme i nadále pokračovat.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

7. června 2022

