Dopravní akce v souvislosti s velikonočními svátky

PŘÍBRAMSKO - V souvislosti s velikonočními svátky a volnými dny je očekáváno zvýšení hustoty provozu

kvůli odjezdu na chaty, chalupy, do turistických lokalit, a poté v pondělí půjde o návrat lidí zpět do svých domovů. Na silnice mohou vyjet i tzv. sváteční řidiči. Příbramští policisté se proto zapojí do celorepublikové akce, která je zaměřena na intenzivnější kontroly na komunikacích, např. zda motoristé dodržují rychlost, nejedou pod vlivem návykových látek, netelefonují za jízdy.

Příslušníci policie budou také kontrolovat celé osádky vozidel, jestli jsou všichni připoutáni bezpečnostními pásy. V loňském roce bylo při smrtelných dopravních nehodách 28 % řidičů a 21 % spolujezdců nepřipoutáno. Hlídky se budou soustředit zejména na úseky s velkou intenzitou dopravy, a kde dochází častěji k nehodám. Se začínající motorkářskou sezónou se předpokládá zaměření i na tyto účastníky silničního provozu. Výkon služby bude zesílen také v místech, kde budou probíhat různé akce s účastí většího počtu osob.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

17. duben 2019

