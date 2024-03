Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravně bezpečnostní akce zaměřené na železniční přejezdy

MLADOBOLESLAVSKO - Policisté se zaměří na řidiče u železničních přejezdů

Z důvodu nárůstu vážných dopravních nehod, které se staly na železničních přejezdech v okrese Mladá Boleslav v roce 2023, se dopravní policisté během měsíce února, zaměřili při dopravně bezpečnostních akcích, na přestupky, kterých se řidiči často dopouští na železničních přejezdech. Od začátku roku dopravní policisté zjistili 23 přestupků na železničních přejezdech, za které uložili řidičům pokuty ve výši přesahující 66.000,- Kč.

S novelo zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., účinnou od 1. 1. 2024 došlo také k úpravě výše pokut. Pokud řidič vjede na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno, policista mu uloží pokutu příkazem na místě ve stanoveném rozmezí 4.500,- Kč až 5.500,- Kč, ve správním řízení hrozí řidiči pokuta ve výši od 7.000,- Kč do 25.000,- Kč. Současně se řidiči motorového vozidla v registru řidičů zaznamenává 6 bodů. Chodci hrozí pokuta příkazem na místě do výše 1.500,- Kč.

Policisté budou v kontrolách pokračovat i v průběhu dalších měsíců.

25.03.2024

prap. Jiří Plesar

