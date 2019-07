Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravně bezpečnostní akce "X"

OLOMOUC - Kontrola dodržování zákazu stání vozidel.

V době od 22:00 hodin do 24:00 hodin dne 19. 7. 2019 a v době od 03:00 hodin do 05:00 hodin dne 20. 7. 2019, proběhla na teritoriu města Olomouce dopravně bezpečnostní akce „X“, která byla zaměřena zejména na kontrolu dodržování zákazu stání vozidel nad 3,5 t (v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin) na území města Olomouce a na dodržování obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. V rámci dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměřili také na problematiku ilegální migrace, pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Akce byla realizována v součinnosti se strážníky Městské policie Olomouc. Policisté a strážníci zkontrolovali 25 vozidel a zjistili 25 přestupků. Z uvedeného počtu bylo 20 přestupků oznámeno do správního řízení, za dva přestupky uložili strážníci Městské policie Olomouc pokuty v příkazním řízení a další tři přestupky byly vyřešeny domluvou (dva řešili strážníci Městské policie Olomouc, jeden policisté Dopravního inspektorátu Olomouc). V průběhu akce nebyli zjištěni řidiči pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamné a psychotropní látky.

por. Mgr. Irena Urbánková

22. července 2019

