Dopravně bezpečnostní akce

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté se zaměřili na chodce.

V týdnu od 6. do 10. ledna tohoto roku se mladoboleslavští policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřená primárně na kontrolu dodržování povinností chodců, a to zejména na řádné přecházení přes přechody pro chodce a povinnost používat ve vymezených případech reflexní prvky.

Chodci nejčastěji chybují přecházením vozovky v místech, kde nemají. Velká část chodců také přechází přes přechody pro chodce na červenou. V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté také přistihli tři řidiče motorových vozidel, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem.

Policisté upozorňují:

Účastníkem silničního provozu není jen řidič, ale i chodec. Všichni účastníci se musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích, ze kterého vyplývá, že se účastník musí chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní. Chodci jsou samozřejmě těmi nejzranitelnějšími účastníky v silničním provozu.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

13. ledna 2020

