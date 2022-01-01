Основні інформації та правила дорожнього руху - pravidla BESIP

Не дивлячись на те, що правила дорожнього руху в Чеській Республіці і в Україні багато в чому подібні, ми підготували для вас короткий перелік самих основних з них, у виді листівки на українській мові. Також це можливо стягнути за допомогою коду на екрані, або кліком на сайт, вказаний нижче. Радимо вам правилами дорожнього руху керуватися, щоб не попасти під санкції. Листівка ще буде доповнена іншими інформаціями, які потрібно знати і про які ми терер вам скажемо в цьому відео.

Платні ділянки доріг.

Автобами у нас платні. Якщо у вас не буде дійсного талона для проїзду по автобаму, вас можуть поштрафувати на місці аж на 5 тисяч. Талон для проїзду автобамом є також у електронному виді а інформації для його покупки знайдете тут: https://edalnice.cz/osvobozeni/index.html.

Дорожний контроль та права поліції

Поліція в уніформі має право зупинити автомобіль в дорожньому русі, а то також в межах виборочної перевірки. Документи, необхідні для керування автомобіля, які від вас буде поліція в рамці дорожного контролю виамгати.

а) Дійсні права водія а то і українські, якиі відповідають взірцеві, встановленому Договором про дорожній рух з 1968 року. Дійсними правами водія вважаються і такі, строк дії яких закінчився 1. 1. 2022, якщо поміняти їх не було можливості по причині озброєного конфлікту на Україні.

б) Документ про реєстрацію автомобіля.

в) Документ про страховку автомобіля, якщо на нього не розширюється вийняток, про який буде мова далі.

Невід´ємною частиною кожного дорожнього контролю є також тест на алкоголь. Далі поліція перевірить технічний стан автомобіля, або також повинне обладнання, яке складається з:

а) аптечки

б) аварійного трикутника

в) запасного колеса, та потрібних інструментів для виміни колеса, або на ремонт пнеуматики

З автомобілем, реєстрованим на Україні, на території ЧР можна їздити без реєстрації аж шість місяців. Подробні інформації про реєстрацію автомобілів, та про силу дії прав водія, доступні на сайті Міністерства транспорту.

Порядок при автоаварії, або при поломці автомобіля

Може настати така ситуація, що ви станете учасником атомобільної аварії і для таких випадків добре знати декілька основних інформацій.

Зразу після аварії зупиніть автомобіль, виключіть мотор, і включіть аварійний сигнал. Негайно одягніть рефлексний жилет, а місце аварії означіть аварійним трикутником, на віддалі як мінімум 50 м, на автобамі 100 м за автомобілем. Якщо ситуація це дозволяє, подайте раненим першу допомогу і подзвоніть на екстренну лінію 112. Стримайтеся від вживання алкогольних напитків чи інших наркотичних речовин.

На автомобілі біженців з України, на протязі 6 місяців від відїзду з України, діє вийняток

з оплати повинної страховки. Це значить, що якщо запричините автомобільну аварію, ви не будете повинні платити відшкодування, та не повинні мати заплачене повинне страхування.

В таких випадках зверніться на спеціальну лінію +420 251 032 834, де вам порадять, як відшко-дування вирішити. Більше інформацій про повинну страховку знайдете тут:

https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace /Registr-vozidel/Povinne-ruceni-ukrajinskych-vozidel-na- uzemi-CR?returl-Zivotni-situace/Registr-vozidel.

Зроблення карного чину та наложений штраф

Якщо ви зробите транспортне правонарушення, на вас може бути наложений штраф, який можна заплатити на місці. У випадку, якщо у вас при собі нема грошової готівки в чеських корунах, або немає можливості заплатити картою, поліція вам випише штрафний блок. Його можна заплатити у організації, в якій поліцейський, який вас оштрафував, служить. Також можливо штраф заплатити на будь-якій пошті, або через електронний банківський зв´язок. Строк оплати штрафу 15 днів.

У випадку, якщо ви не будете згідні з завиненням правонарушення, або правонарушення не можна посудити приказом на місці, буде ним далі займатися відповідний орган. Якщо штраф не заплатите у встановлений строк, то при слідуючій дорожній перевірці від вас будуть вимагати негайно заплатити довг. Якщо і в цьому разі не заплатите довг, поліція або митники мають право заборонити, щоб автомобіль їхав далі і вткорисстати для цього технічного засобу- (блокіратор колес), або відібрати номерниі знаки. Без них автомобіль не має право їздити.

Související dokumenty Základní pravidla BESIP - česká verze.pdf

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