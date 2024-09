Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky dopravně bezpečnostní akce

ÚSTECKÝ KRAJ - Řidička projížděla na "padesátce" rychlostí více než 100 km/h.

V souvislosti s koncem letních prázdnin probíhala na uzemí Ústeckého kraje celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu, především na respektování nejvyšší povolené rychlosti v nebezpečných úsecích. Během kontrol zastavili a zkontrolovali tři stovky vozidel, z čehož dopravního přestupku se dopustilo celkem 127 účastníků silničního provozu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 76 řidičů, dalších 18 řidičů se na silnici pohybovalo s vozidlem ve špatném technickém stavu a 6 řidičů drželo mobilní telefon za jízdy. V celkovém součtu provedených kontrol byl zjišťěn pouze jeden řidič, který nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Na místě bylo blokovou pokutou vyřešeno 112 přestupků a zbývajících 15 přestupků bylo oznámeno na příslušný správní úřad k dalšímu projednání. Na blokových pokutách vybrali policisté 169.600,- Kč.

Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti zaznamenali policisté hned ve dvou případech, a to v okrese Litoměřice. Na Roudnicku policisté zastavili řidičku motorového vozidla, neboť v místě kde je povolená rychlost 50 km/h radar ukázal rychlost jízdy 108 km/h. Obdobný případ přestupkového jednání řešili policisté také v obci Bílinka, kde mladý řidič na „padesátce“ projížděl rychlostí 94 km/h. Vzhledem k takto vysokému překročení rychlosti přistoupili policisté v obou případech k okamžitému zadržení řidičského průkazu. Ve správním řízení těmto řidičům hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc a zákaz řízení všech motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.

5. září 2024

por. Bc. Pavla Mašínová

tisková mluvčí

KŘP Ústeckého kraje

