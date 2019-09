Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopoledne mu zakázali řídit

ZNOJEMSKO: Odpoledne narazil do kamionu a dvou osobních aut.

Tři hodiny byla včera odpoledne neprůjezdná silnice I/53 v úseku mezi křižovatkami na obce Práče a Bantice. Důvodem byla dopravní nehoda čtyř osobních vozidel a jednoho nákladního. Vše se naštěstí obešlo bez vážných zranění. Podle prvotních informací pouze jeden z řidičů utrpěl lehké zranění a po vyšetření v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení. Ke kolizi došlo pár minut před půl jednou, když řidič Škody Octavia z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru. Tam bočně postupně narazil do nákladního auta a dvou osobních, která jela za sebou od Znojma. Octavia dostala smyk a zastavila se napříč vozovky. Potom do ní ještě narazilo další osobní auto, jehož řidič nestihl pro krátkou vzdálenost střetu zabránit. Dechové zkoušky všech zúčastněných řidičů byly negativní a hmotná škoda je zhruba čtvrt milionu korun. Vyšlo však najevo, že jedenatřicetiletého řidiče Škody Octavia téhož dne dopoledne zastavili a kontrolovali policisté na dálnici D 52. Vzhledem k tomu, že nevlastní žádné řidičské oprávnění, zakázali mu pokračovat v další jízdě. Ten sice slíbil, že si zajistí náhradního řidiče, ale evidentně opět usedl za volant sám. Jakmile policisté na dálnici odjeli řešit další události, vydal se ihned na cestu. Protiprávním jednáním tohoto muže z našeho regionu se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 24. září 2019

vytisknout e-mailem