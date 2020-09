Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopadli jsme muže, který pohlavně zneužil nezletilou dívku

LIBERECKO - Skončil ve vazební věznici.

Ve středu jsme zadrželi 24letého muže, po kterém jsme pátrali od 6. září. Do hledáčku kriminalistů se dostal potom, co vyšlo najevo, že na sídlišti v libereckém Harcově oslovil chlapce a dívku nezletilého věku, aby je vlákal do své léčky. Prověřováním případu jsme zjistili, že se v neděli 6. září kolem 17. hodiny na ulici účelově zeptal malého chlapce, zda mu s něčím pomůže, aniž by svoji prosbu blíže specifikoval. Hoch se ho ale bál a hned od něj utekl. Se svým zážitkem se pak svěřil kamarádům a jednomu dospělému muži, který nám událost ohlásil.

Podezřelý o hodinu později ve stejné lokalitě potkal u místního lesíka nezletilou dívku a pod smyšlenou záminkou ji vlákal dál do lesního prostoru, čehož později zneužil. Z jeho spárů ji zachránila 41letá místní žena. Ta si všimla, že téhož dne postával na sídlišti a jeho vzezření v ní vzbuzovalo nepříjemný pocit. Jakmile se později doslechla, že místního chlapce někdo obtěžoval, vzpomněla si na něj a začala ho na sídlišti hledat. Tak došla až do nedalekého lesíka, kde podezřelého překvapila ve chvíli, kdy sexuálně obtěžoval malou školačku. Okamžitě ho okřikla a on z místa činu utekl. Děvčátko potom doprovodila domů a zavolala naši tísňovou linku 158. To, že se žena vydala podezřelého hledat, dívce velmi pomohlo. Byla totiž paralizovaná strachem a sama proto nebyla schopná mu jakkoliv odporovat.

Na základě zadokumentovaných důkazů jsme ho po zadržení obvinili ze zločinu pohlavního zneužití, a to v případě malého chlapce ve stadiu pokusu, a v případě dívky z dokonaného skutku. Vyšetřovatelka libereckého územního odboru policie následně podala státnímu zástupci podnět na jeho vazební stíhání. Důvodem byla naše obava z toho, že by ve své trestné činnosti na svobodě pokračoval. Stejný názor na obviněného měli i státní zástupce a soudce Okresního soudu v Liberci, který ho dnes svým rozhodnutím poslal do vazební věznice. Protože se v posledních dnech mezi lidmi v Harcově o těchto případech dost hovořilo a rodiče se o bezpečnost svých dětí obávali, věříme, že je tato zpráva uklidní.

18. 9. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

