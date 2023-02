Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopadení žháři

CHOMUTOVSKO - Jeden podezřelý chycen po činu, dalšího policisté zjistili šetřením.

Škodu vyčíslenou předběžně na 300 tisíc korun má mít podle chomutovských policistů na svědomí 40letý muž, který má zřejmě zálibu v ohni.

Policisté v posledních týdnech přijali několik oznámení o požáru kontejnerů na různé druhy odpadu, k nimž došlo na chomutovských sídlištích, a které byly způsobeny jednáním původně neznámého pachatele. Celkově tak zahořelo 9 kontejnerů a škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun. V důsledku zmíněných požárů však došlo také k zahoření a poškození tří motorových vozidel, která byla zaparkována nedaleko hořících kontejnerů. Celkové škody na vozidlech byly předběžně vyčísleny na 230 tisíc korun.

Šetřením se policisté dopracovali k osobě podezřelého, a to již zmíněného 40letého Chomutovana. Vyšetřovatel ho včera obvinil ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě odsouzení se může připravit až na roční pobyt za mřížemi.

Podobný osud by mohl potkat i 24letého muže z Ústecka. Také on měl v Chomutově úmyslně zapálit několik popelnic. K jejich zahoření došlo v průběhu uplynulého víkendu kolem třetí hodiny ráno. Dotyčný se vydal do ulice Palackého, kde měl na dvou různých místech zapálit papíry v popelnicích, které pak začaly hořet. Celkem tím bylo poškozeno 5 kontejnerů a fasáda přilehlé budovy. Škody byly předběžně vyčísleny na celkových 50 tisíc korun. Tohoto muže zadržela hlídka chomutovských policistů krátce po činu, a to v rámci prvotního šetření v okolí míst požárů. Dotyčný se posléze při výslechu přiznal s tím, že měl předchozí den navíc zapálit i dva kontejnery v Ústí nad Labem. Také tento muž již čelí obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 21. února 2023

