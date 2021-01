Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dopadení skupiny výrobců pervitinu

TŘEBÍČSKO: Za mřížemi skončili dva muži a žena

Kriminalisté třebíčského územního odboru dopadli trojici pachatelů, kteří ve vzájemné spolupráci vyráběli pervitin, dva z nich drogu také distribuovali. Jednalo se o dva muže a ženu, všichni s kriminální minulostí. Při prohlídkách kriminalisté zajistili pervitin, předměty určené k výrobě drog a také peníze. Oba muži i žena byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Jeden muž putoval přímo do vězení, druhý byl vzat do vazby.

Rozkrýt závažnou drogovou trestnou činnost trojice se kriminalistům podařilo na základě jejich výborné operativní činnosti. Prověřování vyústilo tento týden v realizaci, která proběhla ve spolupráci s policejní speciální jednotkou. Ve středu 6. ledna provedli policisté v časných ranních hodinách zákrok v obci na Hrotovicku. V rekreačním objektu, kde právě probíhala výroba pervitinu, zadrželi osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu. Jeden z mužů u sebe přechovával krystalickou látku, kterou kriminalisté zajistili. Podezřelou ženu zadrželi policisté v Hrotovicích. Všichni zadržení byli převezeni na oddělení policie a umístěni do policejních cel. Kriminalisté provedli domovní prohlídku v rekreačním objektu a dále prohlídku vozidla, kterým podezřelí na místo přijeli. Zajistili předměty a chemikálie určené k výrobě drog, množství krystalické látky a také finanční hotovost. Zajištěné předměty a drogy budou podrobeny expertize na odborném policejním pracovišti.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání muže a ženy z Třebíčska a muže z Brněnska. „Muži ve věku třicet a devětatřicet let byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako třicetiletá žena,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že čin spáchali jako členové organizované skupiny. Všichni tři obvinění již byli v minulosti soudně trestáni. Starší z mužů má za sebou už bohatou trestní minulost, vloni v létě byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a byl na něho vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Rovněž druhý muž už má za sebou pobyt ve věznici, jejíž brány opustil teprve vloni v květnu. Také žena byla v minulosti již opakovaně soudně trestána za spáchanou trestnou činnost, zkušební doba podmíněného trestu odnětí svobody jí skončila vloni na jaře.

Oba muži i žena byli obviněni z toho, že vyráběli pervitin. Svoji činnost přitom plánovali a vzájemně spolupracovali. V obci na Hrotovicku si tento týden na několik dní pronajali náhodnou rekreační chatu, kam si přivezli vše potřebné k výrobě drog. Objekt si od majitele převzali a následně začali v chatě s výrobou psychotropní látky. Dokončit se jim ale výrobu už nepodařilo, protože jejich drogovou trestnou činnost ukončili nad ránem zakročující policisté.

Mladší z obviněných mužů a žena drogu také distribuovali. Předávání pervitinu probíhalo na Třebíčsku, a to v Třebíči, Hrotovicích, Moravských Budějovicích, dále také v Brně a dalších místech. K distribuci pervitinu docházelo přibližně od loňského léta. Odběratelé za pervitin převážně platili, někdy jim byly drogy poskytnuty za protislužbu.

Obviněného devětatřicetiletého muže odvezli policisté po provedení všech nezbytných úkonů do věznice za účelem výkonu jeho předchozího uloženého trestu odnětí svobody. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného třicetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Obviněná žena je stíhána na svobodě.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až na deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

8. ledna 2021

vytisknout e-mailem