Dopadeni krátce po činu na odcizených elektrokolech

Jablunkov - dvojici policisté zadrželi.

Perfektní spolupráce všímavého oznamovatele, policisty operačního střediska, policejní hlídky obvodního oddělení Jablunkov a také jablunkovských strážníků vedla k rychlému zadržení osob podezřelých z vloupání do prodejny kol.

Začátkem června v nočního hodinách přijal policista na lince 158 oznámení o možném vloupání do jedné z prodejen v Jablunkově, včetně popisu osob a směru jejich úniku. Hlídka místního obvodního oddělení ihned vyrazila na místo a také se zkontaktovala se strážníky městské policie, kteří byli poblíž. Ti dorazili na místo a zjistili, že se jedná o prodejnu jízdních kol. Byl tedy předpoklad, že by se pachatelé mohli pohybovat na odcizených kolech.

A právě takovou dvojici zpozorovala policejní hlídka nedaleko místa činu. Dva muže jedoucí na elektrokolech muži zákona zastavili a následnou kontrolou zjistili, že jejich kola jsou ještě opatřena i štítkem s cenovkou. Po krátké chvíli se muži (ve věku 36 a 31 let) hlídce k odcizení kol doznali. Při další prohlídce byly v batohu jednoho z mužů nalezeny také páčidla, notebook a větší množství mincí. Jak se ukázalo, notebook a mince taktéž pocházely z vloupání do uvedené prodejny. Celková škoda na odcizených věcech přesáhla 130 tisíc korun. Oba „výtečníky“ tak policisté na místě zadrželi.

A jak následně policisté zjistili, podezřelí mají mít na svědomí také vloupání do vozidla v Jablunkově, ke kterému došlo chvíli před tím, než se měli vloupat do prodejny kol. Starší muž měl v tomto případě hlídat okolí, zatímco mladší měl poškodit zámek a dostat se do vozidla. Odtud měl poté odcizit doklady, brýle a menší finanční hotovost.

Jablunkovští policisté staršímu muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že mladší z mužů nenastoupil k výkonu trestu odnětí svobody za předchozí majetkovou trestnou činnost, byl eskortován přímo do věznice. Další úkony trestního řízení s ním budou činit třinečtí kriminalisté.

28. června 2023

