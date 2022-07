Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopaden do hodiny

CHOMUTOVSKO - Uprostřed noci zapálil kontejnery; Hlídka jedoucí za opilým řidičem nehodu viděla.

Minulý týden uprostřed noci přijali jirkovští policisté oznámení o požáru kontejnerů v ulici Alešova. Neznámý pachatel tam zapálil kontejnery na komunální odpad, papír a plast. V důsledku jeho jednání došlo k zahoření celkem čtyř kontejnerů a způsobení několikatisícové škody. Policisté ve spolupráci s městskými strážníky do hodiny od oznámení zadrželi podezřelého muže. Podařilo se to díky tomu, že chvíli před vznikem požáru si policisté z jirkovského obvodního oddělení poblíž místa pozdějšího požáru všimli staršího muže. Když pak přijali hlášení o zapálení kontejnerů, napadlo je, že by dotyčný Jirkovan, který se pohyboval nedaleko zmíněného místa, mohl mít s požárem něco společného a předali jeho popis i dalším hlídkám. Nemýlili se, 69letý muž se po zadržení k činu přiznal.

Kvůli podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Hlídka jedoucí za opilým řidičem nehodu viděla

Ve správný čas na správném místě byli na konci června policisté chomutovské hlídkové služby. Když v odpoledních hodinách projížděli v Chomutově ulicí Zborovská, všimli si, že řidič před nimi jedoucího osobního vozidla značky Honda zřejmě neodhadl boční odstup od vpravo podél silnice zaparkovaného auta značky Renault a došlo ke střetu. Řidič Hondy však nezastavil a pokračoval v jízdě do ulice Guttenbergova, kde na výzvu policistů, kteří jeli celou dobu za ním, auto zastavil. Dechové zkoušky, které poté absolvoval, ukázaly hodnoty přesahující 1,5 promile alkoholu. Policisté navíc lustrací zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění.

Protože 34letý Chomutovan řídil pod vlivem alkoholu a navíc v tomto stavu způsobil dopravní nehodu, hrozí mu v případě odsouzení za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. července 2022

